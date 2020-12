Stiri pe aceeasi tema

- Are doar 13 ani, iar la primul concurs internațional la care a participat, in acest an, Top 10 Europa, a concurat cu jucatoare cu cațiva ani mai mari ca ea și a ocupat un onorabil loc 7. Bianca Mei Roșu este una dintre speranțele tenisul de masa de la noi. Puștoaica a moștenit pasiunea pentru acest…

- In acest weekend, la Constanța se vor desfașura Campionatele Naționale de Cadeți și cele rezervate sportivilor Under 23 (Tineret) la lupte. Luptatorii bacauanii ataca aceste ultime doua competiții ale anului cu mare incredere, chiar și in condițiile faptului ca Irinel Botez (absent la CN de Seniori)…

- La Poiana Brașov s-au desfașurat in weekend doua competiții de judo: Cupa Romaniei la seniori, respectiv Campionatul Național pentru echipe de tineret (U 23 de ani). Judoka oradeni au avut evoluții foarte bune, remarcandu-se la ambele concursuri.

- In perioada 16-18 octombrie 2020, Bacaul a gazduit Campionatul Național de Lupte pentru Juniori. Nu putea absenta de la acest eveniment CS Amara, care a deplasat trei luptatori. A fost o competiție riguros organizata in contextul actualei crize sanitare și, grație Federației Romane de Lupte, totul s-a…

- REȘIȚA – Sportivii de la CSU și CSM Reșița au reușit sa obțina 12 medalii la Campionatul Național de 20 de km marș. Directorul CSU Reșița, Octavian Mazaran, s-a declarat mulțumit de rezultatele obținute de atleții reșițeni și iși dorește același parcurs bun și la viitoarea competiție, care se va desfașura…

- La finalul saptamanii trecute, Cluj Napoca a fost gazda etapei finale a Campionatului Național de atletism pentru seniori și tineret (Under 23), ultima competiție interna de pista din acest an. In cadrul acestor intreceri au fost incluse și finalele probelor de semifond pentru categoriile juniori 3,…

- Dupa o vara imbelșugata, toamna a inceput la fel de rodnic pentru atletismul bacauan. Dovada sta ploaia de…medalii obținute de bacauani la Campionatul Național de atletism in aer liber pentru Seniori și Tineret (Under 23) derulat la finalul saptamanii trecute, la Cluj. Sportivii județului legitimați…

- Cristina Bujin a cucerit medalia de bronz in proba de triplusalt a senioarelor. Ioana Manoliu a obtinut trei medalii, doua la lungime si una la triplusalt. Florin Visan, de doua ori campion la triplusalt si de doua ori vicecampion la saritura in lungime. Campionatele Nationale de atletism pentru seniori…