7 idei de haine sport pentru gravide 7 idei de haine sport pentru gravide Se spune ca sarcina nu este o boala, ci o binecuvantare. Din acest motiv, femeile care au o sarcina fara probleme, pot ramane active chiar daca poarta un bebeluș in pantec. Pot face mișcare apeland la antrenamente simple, gandite special pentru ele. Astfel iși vor menține un tonus bun pe parcursul celor 9 luni. Dupa naștere, probabil ca asta le va ajuta sa revina mai ușor la forma inițiala. Va prezentam in continuare 7 idei de haine sport pentru gravide. Pantaloni de yoga pentru femei insarcinate (Motherhood – 36 de dolari) Banda de suport pentru burtica de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Pamela Anderson a fost pozata de paparazzi in timp ce se afla la plimbare impreuna cu asistentul ei, Jonathan. La 54 de ani, actrița a pus confortul pe primul loc și a apelat la o ținuta sport.

- Piesa vestimentara care reprezinta mai ales stilul vestimentar urban și catalogat in anii trecuți drept un articol vestimentar potrivit celor care iubesc strada, muzica hip-hop și viața de cartier, hanoracul reprezinta astazi o alegere potrivita celor care doresc sa adopte in ținutele lor un articol…

- Produsele din blana naturala sunt un simbol al elegantei si rafinamentului si te pot face uneori sa te simti intimidata, mai ales daca nu esti o fana a tinutelor elegante. Insa nu trebuie sa fie asa! Poti purta cu succes haine de blana naturala si daca iubesti tinutele sport. Carolina Design are o gama…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat ca marți, 30 Noiembrie 2021, deschide circulația pe Lotul 2 din Autostrada Sebeș – Turda, insa traficul va ramane restricționat pe o banda pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un tata și fiul sau au sfarșit azi noapte spulberați pe o trecere de pietoni de pe DN1 B, in localitatea Bucov din Prahova.Un șofer de doar 19 ani i-a lovit in plin și i-a aruncat in aer zeci de metri. Baiatul care a decedat avea tot 19 ani. Tocmai iși terminase serviciul, iar tatal venise sa il ia…

- Chiar daca timpul nu este mereu de partea ta, atunci cand vrei sa faci sport, nu inseamna ca trebuie sa excluzi automat mișcarea din programul saptamanal.Chiar și cu o agenda incarcata, poți gasi cel puțin 30 de minute pe zi pentru antrenamentele tale preferate, nicaieri altundeva decat in…

- Infectia cu Sars-Cov2 la gravide poate implica riscuri serioase atat pentru mama, cat si pentru copil. Recent, Societatea Romana de Obstretica si Ginecologie a lansat un set de recomandari referitoare la vaccinarea pacientelor gravide anti Covid, pentru a evita complicatiile si pentru a proteja cele…

- Realizatorul TVR Cluj, Dan Pavaloiu, de la emisiunea ”Natura și aventura”, a demascat o parte din comportamentul abuziv al conducerii Parcului Natural Apuseni.Echipa de filmare a lui Dan Pavaloiu a fost oprita de rangeri sa iși faca treaba la ordinul lui Alin Moș, directorul Parcului.”Acest material…