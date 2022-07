Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din zece copii din mediul rural nu au fost niciodata intr-o vacanta sau tabara la mare, iar sase din zece nu au mers niciodata in tabara la munte, conform unui studiu realizat de World Vision Romania in randul parinților care au copii in clasele I-IV in comunitațile rurale. Peste un sfert dintre…

- Petrecerile zgomotoase se vor pedepsi și la țara, nu doar la oraș. Pana acum, legea nu le permitea polițiștilor sa dea amenzi pentru galagie in mediu rural. Schimbarea vine in urma unei decizii a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Unul din doi adolescenți dintre cei care au absolvit clasa a VIII-a in anul școlar 2017-2018 a ajuns sa ia Bacalaureatul anul acesta, potrivit datelor oficiale analizate de ONG-ul World Vision Romania. Totodata, aproximativ doi din trei adolescenți de la sate dintre cei care au susținut examenul in…

- Populatia conectata la sistemele de canalizare in anul 2021 a reprezentat 57,4% din populatia rezidenta a Romaniei. Populatia conectata la sistemele de canalizare prevazute cu statii de epurare a reprezentat 56,2% din populatia rezidenta a Romaniei, potrivit INS. In anul 2021, un numar de 11.012.187…

- Ponderea copiilor din mediul rural care au luat medii sub 5 la Evaluarea Naționala este de aproape trei ori mai mare decat in cazul elevilor din mediul urban, in timp ce numarul elevilor cu note de zece este mult mai mare la oraș decat la sat, potrivit unei analize realizate de fundația World Vision…

- De Ziua Copilului, Petrom Moldova in parteneriat cu Misiunea Sociala Diaconia, lanseaza campania de invațare a unor comportamente pozitive privind securitatea in trafic pentru copiii din localitațile rurale. Un proiect cu impact și binevenit mai ales in perioada vacanței de vara, atunci cand cei mici…

- Peste 90% dintre parintii din mediul rural spun ca vederea copiilor a fost afectata in ultimii doi ani de pandemie, releva un studiu al World Vision Romania. Potrivit unui comunicat al organizatiei transmis, joi, AGERPRES, 42% dintre acestia sunt ingrijorati ca problemele de vedere s-au agravat mult…

- 42% dintre acestia sunt ingrijorati ca problemele de vedere s-au agravat mult sau foarte mult, arata un studiu realizat de World Vision Romania. Fundatia a mers special in comunitatile de la sate, unde desfasoara o campanie de constientizare cu privire la sanatatea ochilor. Aproape jumatate […] Articolul…