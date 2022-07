6600 de carnete de muncă nerevendicate în arhivele ITM Dâmbovița Cateva mii de persoane au trecut pragul ITM Dambovița in primele șase luni ale anului, in cautarea raspunsurilor la diverse intrebari privind relațiile de munca și mai ales și a documentelor cu care sa-și certifice vechimea in munca. Concret, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, Compartimentul Monitorizare Relații […] Articolul 6600 de carnete de munca nerevendicate in arhivele ITM Dambovița apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii de la CS Targoviște au incheiat la inalțime ediția din acest an a Cupei Gaești la karate, gazduit de la sala de sport din localitate. Dupa o serie de evoluții foarte bune, in concursurile de kata și kumite, sportivii noștri au reușit sa urce șase ori pe podiumul de […] Articolul ȘASE PODIUMURI…

- La o luna de la organizarea Bursei generale a locurilor de munca, la Clubul Studentilor, din Targovite, pe 20 mai, au fost cuantificate urmatoarele rezultate: 194 de personae au fost incadrate in munca, din care 38 de someri indemnizati și 156 someri neindemnizati. Referitor la nivelul…

- „Cancerul profesional constituie una dintre cele mai mari probleme de sanatate de la locurile de munca din Europa și din intreaga lume. Conform informatiilor de pe site-ul Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca, acesta a stat la baza a 53% din totalul deceselor asociate muncii, survenite…

- Saptamana trecuta s-a disputat manșa tur a primului baraj pentru promovarea din Liga 3. Caștigatoarele dublei manșe vor disputa ulterior barajul decisiv.Intr-o singura partida din cele zece programate miercuri, 25 mai, dupa finalul sezonului regular și al play-off-ului, nu s-a marcat! In rest, primele…

- Competiția va avea o noua forma, mai atractiva, cu mai multe dueluri tari, pe modelul viitoarei Champions League.Comitetul Executiv al FRF a aprobat in ședința din 18 mai noua structura a Cupei Romaniei incepand cu sezonul 2022/23. Prezentarea noului format a avut loc in cadrul evenimentului de prezentare…

- Realitatea se ascunde sau se lasa vazuta firesc in poveștile pe care literatura le expune, pe care le lasa sa se intrevada intre cuvintele ce-i insoțesc și ii incurajeaza aparițiile, provocarile și fiecare dintre aspectele in care iși aduna tot ce gasesc pe traseele creșterii și amplificarii lor. Mai…

- La nivel național, Inspecția Muncii a desfașurat, prin inspectoratele teritoriale de munca, o campanie menita sa depisteze cazurile de munca la negru și sa verifice modul in care se respecta normele de securitate și sanatate in munca la angajatorii care activeaza in domeniul panificației. In acest…

- Selecționatele AJF Brașov și AJF Prahova vor juca finala Cupei Regiunilor, competiție organizata de FRF pentru fotbaliștii amatori. La ediția din acest sezon a Cupei Regiunilor au participat doar șase AJF-uri, grupate in doua grupe: Prahova, Giurgiu, Dambovița – grupa 1, respectiv Brașov, Vaslui și…