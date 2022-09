Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost reținute in urma altercației care a avut loc pe teritoriul unei stații PECO din Calarași.Potrivit politiei, doi barbati, de 39 si 43 de ani, au ajuns la spital, dupa ce au fost batuti de alti doi indivizi, de 40 si 45 de ani.

- Noaptea trecuta, 6 spre 7 septembrie, la ora 00:00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au dispus reținerea, pentru 24 de ore, fața de doua persoane, un barbat și o femeie, banuiți de talharie. La data de 6 septembrie a.c., la ora 14:11, polițiștii secției au fost sesizați, prin…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) au dispus vineri, 26 august, reținerea pentru o perioada de 24 de ore a patru inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc in forma continuata, a anunțat instituția,…

- Politistii timiseni au retinut 11 persoane in urma unor perchezitii care au avut loc luni in judetul Timis, intr-un dosar de taieri ilegale de arbori, furt de arbori si tainuire, in care sunt implicate 45 de persoane, potrivit Agerpres.Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Belint, sub coordonarea procurorului…

- Un numar de 12 persoane au fost retinute, iar alte doua sunt cercetate sub control judiciar in dosarul de inselaciune si spalare de bani in care procurorii DIICOT si politistii au facut 27 de perchezitii in judetul Brasov. Membrii gruparii sunt suspectati ca accesau, prin firme, credite garantate sau…

- Trei persoane au fost ucise și cinci au fost ranite, in timpul bombardamentelor din Harkov. Obuzul a cazut intr-o zona rezidențiala, iar printre victime este și o femeie, care iesise in curte in momentul atacului, - au precizat autoritațile locale.

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 22 si 28 de ani au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand a fi prezentati instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva, in urma a zece perchezitii domiciliare efectuate intr-un dosar de trafic de substante cu efect psihoactiv, potrivit Agerpres.…

- Șase persoane din Blaj sunt cercetare pentru lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ar fi provocat un scandal și s-ar fi agresat, reciproc, pe strada. Trei dintre acestea au fost reținute. La data de 30 iunie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției…