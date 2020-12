Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 63 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite Municipiului Sebeș și 1 comunei Pianu. Localitațile din care provin cele 63 cazuri de COVID-19…

- Astazi, 19 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 63 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite Municipiului Blaj, 2 comunei Sancel și cate 1 comunelor Cetatea de Balta, Jidvei și Mihalț.…

- Pana la data de 3 decembrie 2020, in județ sunt inregistrate 10303 persoane confirmate pozitiv, 8008 persoane vindecate și 268 de decese. Miercuri, in Alba, au fost prelucrate 851 de probe (394 la DSP si 457 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 126421. In ultimele…

- Pana la data de 28 noiembrie 2020, in județ sunt inregistrate 9856 de persoane confirmate pozitiv, 7141 de persoane vindecate și 253 de decese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 694 de teste (330 la DSP si 364 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 124309. In…

- Pana la data de 24 noiembrie 2020, in județ sunt inregistrate 9239 de persoane confirmate pozitiv, 6373 de persoane vindecate și 246 de decese. Luni, in Alba, au fost prelucrate 894 de teste, 446 la DSP si 448 la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 121156. In ultimele…

- Pana la data de 11 noiembrie 2020, in județ, au fost confirmate 7045 de persoane depistate pozitiv, 4062 de persoane vindecate și 186 de decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 814 probe, (470 la DSP si 344 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 111498. In ultimele…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 31 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 184 de cazuri de infectare cu COVID-19. Localitațile din care provin cele 184 de noi cazuri: Abrud – 1 caz Aiud – 5 cazuri Alba Iulia – 49 cazuri Albac – 1 caz Baia de Arieș…

- In ultimele 24 de ore, in Alba, au fost confirmate 201 noi cazuri de infectare, a transmis, vineri, 30 octombrie 2020, DSP Alba. Abrud 4 Aiud 12 Alba Iulia 43 Baia de Arieș 3 Blaj 7 Bucerdea Granoasa 1 Bucium 1 Calnic 1 Campeni 2 Cergau 1 Cigud 1 Craciunelu de Jos 1 Cricau 3 Cugir 16 Cut 2 Daia Romana…