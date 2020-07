6.100 de locuri în liceele băcăuane Astazi, 2 iulie, incep inscrierile pentru admiterea in liceele bacauane, iar pentru invațamantul profesional/dual, aceasta procedura a inceput deja, de pe 29 iunie. Județul Bacau pune la dispoziția absolvenților de gimnaziu 6.100 de locuri, din care 3.920 in licee și 2.180 la profesionala. Prima etapa pentru inscrierea elevilor in invatamantul profesional de stat si in […] Articolul 6.100 de locuri in liceele bacauane apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

