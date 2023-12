Stiri pe aceeasi tema

- Exista multe strategii și tehnici pentru a obține un avantaj fața de adversari atunci cand incerci sa-ți imbunatațești jocul de poker. De la studierea teoriilor optime de joc (GTO) pana la analizarea tendințelor adversarilor, te poți concentra pe multe aspecte pentru a-ți imbunatați jocul din punct…

- In ultima perioada se discuta tot mai des despre efectele negative pe care jocurile de noroc le pot avea, precum și despre necesitatea de a adopta un stil de joc responsabil pentru ca aceasta activitate sa nu aiba consecințe nedorite. Dar ce inseamna jocul de noroc responsabil și mai ales de ce este…

- Dezvoltatorii ucraineni de jocuri au lansat primul trailer pentru Famine Way, un joc video dedicat aniversarii a 90 de ani de la Holodomor, marea foamete din 1932-1933 provocata de politica agricola a guvernului sovietic care a ucis milioane de ucraineni, relateaza Ukrainska Pravda.

- Și in cel de-al patrulea stage trei echipe s-au calificat pentru jocul de amuleta și Joker. Iata in ce ordine au ajuns concurenții la Irina Fodor in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 16 a emisiunii America Express sezonul 6, din data de 12 noiembrie 2023.

- Acolo unde unii oameni vad o șansa ideala, alții vad o nenorocire totala și invers. Totuși, haideți sa vedem ce anume inseamna norocul in poker și cata influența are defapt. Partea buna este ca te poți premia pe urma cu o runda de rotiri fara depunere unde nu este nevoie sa lucrezi la strategii…

- Președintele Klaus Iohannis gazduiește evenimentul „Schimbari climatice și dezvoltare: perspective pentru Romania”, care se inscrie in linia demersurilor prezidențiale de a susține o abordare integrata la nivel național in ceea ce privește schimbarile climatice și o

- Mihai Stoica a facut o adevarata criza de nervi dupa Romania – Andorra 4-0. Oficialul de la FCSB a acuzat jocul dur al celor din Andorra. Florinel Coman a fost victima unui atac dur in timpul partidei. Mihai Stoica i-a desfiintat pe jucatorii din Andorra pentru jocul dur pe care l-au practicat si a…

- Gameri pe PC, pregatiți-va! Sony au anunțat lansarea lui Horizon Forbidden West pe Steam și Epic Games Store. Jocul a fost lansat la inceputul anului 2022 și a fost una dintre cele mai reușite lansari de PlayStation 5 pe care le-am primit pana acum. De portare se vor ocupa cei de la Nixxes, aceiași…