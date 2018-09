6 din 10 români fac cumpărături online în timpul orelor de program Rezultatele sondajului arata ca aproximativ 7- dintre angajatii intervievati fac cumparaturi pe internet in timpul orelor de serviciu, mai des de cateva ori pe saptamana, sau chiar zilnic (2-), iar in unele cazuri timpul alocat pentru cautarea produselor si finalizarea cumparaturilor depaseste o ora (2-). Cei mai multi angajati (54-) prefera sa faca cumparaturi pe internet dupa-amiaza, intre orele 15:00 si 18:00, in timp ce 19- dintre respondeti fac acest lucr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

