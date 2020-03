58 de argeseni, cu inima in dinti: asteapta rezultatele testelor pentru coronavirus!!! Un numar de 67 de persoane sunt in carantina iar 261 de persoane sunt in izolare la domiciliu in judetul Argeș. Mai mult decat atat, ieri au fost efectuate teste pentru a se stabili daca exista persoane pozitive la Covid-19. Pana la aceasta ora, exista 58 de probe in lucru, transmite Prefectura Argeș. Articolul 58 de argeseni, cu inima in dinti: asteapta rezultatele testelor pentru coronavirus!!! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

