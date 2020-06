Stiri pe aceeasi tema

- Cincizeci si sapte de politisti din Buffalo, New York, si-au dat demisia, vineri, din trupele speciale de interventie dupa ce doi colegi de-ai lor au fost suspendati pentru ca au impins un barbat de 75 de ani in timpul unui protest, scrie CNN, potrivit Mediafax.Guvernatorul statului New York,…

- Cincizeci si sapte de politisti din Buffalo, New York, si-au dat demisia, vineri, din trupele speciale de interventie dupa ce doi colegi de-ai lor au fost suspendati pentru ca au impins un barbat de 75 de ani in timpul unui protest, scrie CNN, conform Hotnews. Pe de alta parte, demonstrațiile declanșate…

- Primarul orasului Seattle a anuntat vineri ca interzice politiei sa foloseasca gaze lacrimogene timp de 30 de zile, dupa ce expertii au avertizat ca utilizarea acestora si a spray-urilor poate accelera raspandirea coronavirusului.

- Noi proteste au avut loc in mai multe state americane, in urma mortii lui George Floyd, marcand a zecea zi de manifestatii. Doi politisti americani au fost filmati cum trantesc la pamant un barbat de 75 de ani, in Buffalo, New York. Imagini care va pot afecta emoțional!

- Doi politisti americani au fost filmati cum trantesc la pamant un barbat de 75 de ani, in Buffalo, New York. Imaginile au fost filmate de un reporter al unui post local de radio și au fost urmarite de milioane de americani.

- Doi polițiști din Buffalo, New York, au fost suspendați, dupa ce pe retelele de socializare a aparut un video in care acestia sunt surprinsi in timp ce trantesc la pamant un barbat alb de 75 de ani. Incidentul a avut loc in cadrul protestelor declanșate de moartea lui George Floyd, transmite Reuters.Barbatul…

- Protestele insotite de violente au continuat pentru a zecea zi in SUA, unde noi imagini cu abuzurile politiei au starnit furia oamenilor. De aceasta data nu a mai fost vorba despre un incident rasist, ci de agresiune impotriva unui batran de 75 de ani. S-a intamplat in orasul Buffalo, din statul…

- Un numar de 62 de persoane care participau, sambata, la o petrecere in Craiova au fost amendate de politisti cu 131.000 lei pentru nerespectarea ordonantelor militare. Petrecareții sarbatoreau o logodna. Acțiunea forțelor de ordine a fost una ampla: poliție, mascați, militari și mitraliere.Vezi…