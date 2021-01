Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 94 de DECESE provocate de infecția cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. 1.016 de pacienți se afla in stare grava la ATI 94 de DECESE provocate de infecția cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. 1.016 de pacienți se afla in stare grava la ATI In intervalul 22.01.2021 (10:00) – 23.01.2021 (10:00)…

- 74 de DECESE provocate de infecția cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. 1.005 de pacienți se afla in stare grava la ATI In intervalul 21.01.2021 (10:00) – 22.01.2021 (10:00) au fost raportate 74 decese (48 barbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Aceștia au fost... Articolul…

- 69 de DECESE provocate de infecția cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. 1.005 de pacienți se afla in stare grava la ATI In intervalul 20.01.2021 (10:00) – 21.01.2021 (10:00) au fost raportate 69 decese (44 barbați și 25 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele...…

- 156 de DECESE provocate de infecția cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. 1.073 de pacienți se afla in stare grava la ATI In intervalul 11.01.2021 (10:00) – 12.01.2021 (10:00) au fost raportate 156 de decese (105 barbați și 51 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in... Articolul…

- 164 de persoane cu COVID-19 au decedat in ultimele 24 de ore, iar 1267 de pacienți se afla in stare grava la ATI. In intervalul 15.12.2020 (10:00) – 16.12.2020 (10:00) au fost raportate 164 decese (112 barbați și 52 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele... Articolul…

- Ziarul Unirea RECORD de pacienti cu COVID-19 la ATI: 1.204 persoane in stare grava și 196 de decese raportate in ultimele 24 de ore RECORD de pacienti cu COVID-19 la ATI: 1.204 persoane se afla in stare grava și 196 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore. In intervalul 23.11.2020 (10:00)…

- Ziarul Unirea RECORD de DECESE și pacienți la ATI: 120 de oameni au murit din cauza Covid-19 și 974 de persoane se afla in stare grava RECORD de DECESE și pacienți la ATI: 120 de oameni au murit din cauza Covid-19 și 974 de persoane se afla in stare grava. In intervalul 02.11.2020 (10:00) – 03.11.2020…

- Ziarul Unirea RECORD de decese provocate de COVID-19 și de pacienți internați la ATI, de la inceputul pandemiei: 107 persoane au decedat și 861 de pacienți se afla in stare grava Record de decese provocate de Covid-19 și de pacienți internați la ATI, de la inceputul pandemiei: 107 persoane au decedat…