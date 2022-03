Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți taximetriști din Spania s-au organizat pentru a face o evacuare in masa a refugiaților ucraineni ajunși in Polonia, dar care voiau sa mearga mai departe, in Vest. Taximetriștii au condus peste 3.300 de kilometri pentru a duce ajutoare și a se intoarce cu 140 de ucraineni la Madrid, transmite…

- In urma cu cateva zile, o femeie din Ilva Mare facea un apel disperat la o asociație din Bistrița sa o ajute sa-și aduca in Romania nora și nepoțelul de 3 ani. Cei doi erau prinși intr-o zona intens bombardata. Au reușit sa ajunga in țara noastra prin implicarea deputatului Daniel Suciu. Este a doua…

- Presedintia SUA analizeaza in mod activ posibilitatea unei vizite a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu aliatii din Europa de Est in contextul interventiei militare ruse in Ucraina, afirma surse de la Washington.

- Omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, care detine hotelul unde sunt primiti refugiati din Ucraina, scrie pe pagina sa de Facebook ca „s-a nascut primul copilas refugiat in Suceava”.„Perfect sanatos. E fetita. I s-a rupt apa mamei cand era pe saltea, in salonul mare de evenimente. Trebuia sa plece…

- Acesta atrage atentia ca vom avea un numar ridicat de victime pentru ca "rușilor nu le pasa"! Va fi teribil, mai spune generalul american. "Intotdeauna este foarte mare confuzie, mai ales la inceput, astfel ca va fi nevoie de mulți experți și de timp pentru a face lumina și sa ințelegem ce se intampla,…

- Cotidianul Magyar Nemzet titreaza ca ”Bucurestiul ar dori sa castige influenta cu ajutor american”, pornind de la deplasarea de trupe NATO, in special americane, pe teritoriul Romaniei. Cotidianul maghiar preia opinia unui analist de la Budapesta, potrivit careia ”ideea principala a elitei politice…

- Un nou val de infectari cu varianta Omicron de coronavirus se indreapta catre estul Europei, a declarat marti directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge, cerand autoritatilor sa intensifice eforturile de vaccinare impotriva COVID-19, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. In…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca nu este posibil sa fim abandonati de americani in contextul situatiei din Ucraina, pentru ca Romania este una dintre cele mai importante tari din NATO. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile armate NATO.…