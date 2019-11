50,93% dintre hunedoreni au votat până la ora 21:00 383.237 de persoane cu drept de vot sunt inscrise pe listele electorale permanente din județul Hunedoara. Pana la ora 21:00, la inchiderea urnelor, și-au exprimat dreptul de vot un numar de 174.115 de persoane pe listele electorale permanente. Alte 19.292 de persoane au votat pe listele suplimentare. Urna mobila a fost solicitata 1.803 in județul Hunedoara. 48,38% dintre hunedoreni au votat pana la ora 19:00. La nivelul județului Hunedoara, numarul total de votanți a fost de 195.210. Mai multe secții de votare din județul Hunedoara au o prezența de peste 100%. Este vorba de secția de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

