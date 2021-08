Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson, care incepe miercuri o vizita in Scotia, a refuzat o invitatie la discutii cu omologul sau scotian Nicola Sturgeon, relateaza dpa. Sefa executivului scotian l-a invitat pe Boris Johnson la resedinta sa oficiala din Edinburgh, Bute House, pentru o discutie consacrata…

- Astazi, 21 iulie 2021, a fost continuat programul de educație muzeala dedicat copiilor aflați in vacanța. In prima parte a atelierului, copiii au primit informații despre evoluția instrumentelor și materialelor de scris in cadrul expoziției temporare „Școala de altadata”. Dupa aceasta introducere, elevii…

- Noi masuri de relaxare sunt așteptate de azi. Este prevazut un numar mai mare de participanti la concerte, evenimente publice si private. Cluburi si restaurante urmeaza sa fie deschise pana la 2 noaptea. Premierul Florin Citu spunea ca, potrivit noilor prevederi, in spatiile deschise sau inchise, competitiile…

- Freedom House Romania impreuna cu 11 publicații naționale cu profil de economie și business incepe inscrierile pentru ”Hub for Business Journalism”, un proiect pilot care viseaza pregatire continua, pentru a putea pași in lumea jurnalismului economic. Citește și: Expoziție-40 de ani de la primul zbor…

- George Clooney si alte vedete de la Hollywood au anuntat luni lansarea unui program educativ conceput sa pregateasca elevii de liceu din Los Angeles provenind din medii defavorizate sau din rindul minoritatilor pentru a urma cariere in industria cinematografica. Programul, care va fi sponsorizat de…

- De Ziua Internationala a Copilului, autoritatile organizeaza la cel mai mare centru comercial din municipiul Bacau o campanie de vaccinare destinata exclusiv tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani. Acestia vor fi vaccinati cu serul de la Pfizer/BioNTech, potrivit unui comunicat de…

- „In perioada 31 mai – 1 iunie va fi un maraton de vaccinare dedicat adolescentilor intre 16 si 18 ani in toate centrele de vaccinare organizate la nivel national, in centrele fixe, dar si in alte evenimente de tip maraton de vaccinare care se organizeaza in complementaritatea centrelor deja functionale.…

- (P) Credite pentru agricultura: Cum pot lua tinerii fermieri un imprumut? Un sondaj UE realizat in 2015, la care au participat peste 2000 de fermieri cu varsta sub 40 de ani, arata ca tinerii intampina dificultați in a inchiria sau cumpara terenurile de care au nevoie. In plus, ei au nevoie de mai mult…