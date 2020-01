500 de ruşi au fost salvaţi de pe o bucată de gheaţă desprinsă de insula Sahalin Pescarii spun ca pana la intervenția autoritaților, bucata de gheața pe care se aflau ajunsese la 200 de metri de țarm. Aceasta a fost a treia oara in ultima saptamana cand serviciile de intervenție au fost nevoite sa intervina pentru a salva pescari ruși ramasi blocați pe banchize. Pe 22 ianuarie, alți 300 de oameni s-au aflat in aceeași situație, iar duminica trecuta au fost salvați alți 600 de pescari. Autoritațile locale dau vina pe pescari, care ignora avertismentele și merg sa pescuiasca la copca, in ciuda faptului ca exista riscul sa ramana izolați de uscat. Vezi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze lucreaza in mod accelerat la ridicarea spitalului cu o mie de paturi destinat exclusiv pacienților infectați cu coronavirus, arata un clip video postat de presa chineza. Un clip video postat pe pagina de Twitter a Cotidianului Poporului, portavocea guvernamentala chineza, arata…

- Spargerea unei conducte cu apa calda, în plina noapte, a ucis cel puțin cinci oameni și a ranit alți trei într-un hotel din centrul Rusiei, au anunțat luni autoritațile, citate de AFP. Hotelul, situat la subsolul unui imobil din localitatea Perm (Ural), a fost "inundat"…

- Tensiunile au escaladat in Beirut, sambata, iar forțele de ordine au tras cu gaze lacrimogene și au pus tunurile de apa pe protestatarii violenți care au ieșit din nou pe strada, informeaza Reuters. Oamenii se plang de problemele economice grave ale țarii, de saracie și de corupție, și au declanșat…

- Autoritațile din Australia au decis sa arunce o tona de legume din elicopter pentru animalele care au supraviețuit incendiului. Guvernul a decis sa hraneasca, astfel, animalele afectate de incendiile de vegetație din sudul Australiei. Oficialii au aruncat peste 1.000 de kilograme de cartofi dulci și…

- Un tanar a carui cabana din zona polara a statului Alaska a fost distrusa intr-un incendiu a fost gasit dupa 20 de zile de echipele de cautare plecate dupa el. In mod miraculos, tanarul de 30 de ani a reușit sa supraviețuiasca in ciuda temperaturilor foarte scazute. View this post on Instagram On Thursday,…

- Scene de coșmar, surprinse miercuri in apropiere de Teheran, unde s-a prabușit un avion la bordul caruia se aflau peste 170 de persoane. Cadavrele pasagerilor au fost adunate unele langa altele de echipajele de intervenție trimise la locul tragediei aviatice.Pe Twitter a fost distribuita o filmare atribuita…

- Un avion al unei companii ucrainene, cu 180 de persoane la bord, s-a prabușit miercuri, la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, capitala Iranului. Din primele informații, tragedia aviatica s-a produs din cauza unor probleme tehnice, conform agenției Reuters, citata…

- Presedintele Donald Trump a postat pe Twitter o imagine cu drapelul american, fara a mai face si alte comentarii, dupa anuntul oficial al mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in urma unui atac aerian efectuat la ordinul sau, in Irak. Pentagonul a confirmat ca Donald Trump a dat ordinul…