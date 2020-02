Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine 5,2 s-a produs vineri dimineata, in jurul orei 3.30, in zona Vrancea, și s-a simțit destul de puternic și in Brașov. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul, estimat inițial la 5,4 pe scara Richter, apoi revizuit la 5,2, s-a produs in Vrancea, la…

- Moldova si Tara Romaneasca, mai separate ca oricand, la 161 de ani de la Mica Unire. Nicio autostrada nu leaga cele doua provincii, iar discrepanțele economice s-au adancit dupa Revoluție Cele doua foste principate, Moldova si Tara Romaneasca, sunt mai separate decat oricand din punct de vedere economic…

- Cod galben de ninsori abundente si de viscol pana la ora 20:00 Foto: Arhiva/ Poliția Româna Este în vigoare un cod galben de ninsori abundente și de viscol pâna la ora 20:00. Sunt vizate șase județe din Moldova anume Bacau, Vaslui, Iași, Neamț, Suceava și Botoșani, precum…

- UPDATE, ora 13:00 – Peste 3,9 milioane de persoane au votat pana acum in toata tara in turul al doilea al alegerilor prezidentiale potrivit datelor Biroului Electoral Central. Prezenta la vot in judetele din Moldova: Vrancea – 22,42% Neamt – 20,98% Galati – 20,96% Bacau – 20,94% Botosani – 19,65% Iasi…

- Miercuri va ploua in aproape toata tara, exceptie facand Dobrogea si Maramuresul. Meteorologii anunta maxime de 14 grade in Moldova, 18 in Maramures, 19 in Crisana, 18 in Transilvania, 18 in Banat, 19 in Oltenia, 19 in Muntenia si 17 grade in Dobrogea. In Capitala, vor fi 16 grade ziua si soarele abia…

- Astfel, pe lânga reducerile Early Booking deja anunțate, compania va aplica reduceri suplimentare pentru o varietate mare de destinații, turiștii urmând sa beneficieze de discounturi de pâna la 35% pentru rezervari efectuate în perioada menționata. Vor face obiectul…