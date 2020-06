5 superstiții vechi de când lumea și originile lor surprinzătoare De ce batem in lemn? Toata lumea știe: cand spui ceva de rau și nu vrei sa se adevereasca, bați in lemn și – ca prin farmec – pericolul e indepartat. Probabil ca toți am facut asta macar o data in viața. Batutul in lemn este una dintre acele superstiții bizare foarte raspandite, practicate in țari de pe toate continentele. Dar de unde provine acest obicei? Originile exacte acestei superstiții se pierd in negura timpului, insa exista cateva teorii despre ele. Unele popoare pagane credeau ca spiritele și zeii traiesc in copaci, iar atunci cand doreau sa obțina protecția lor, bateau in lemn. Pentru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis s-a declarat joi „indignat” de faptul ca dosarul Mineriadei din iunie 1990 „treneaza de 30 de ani” și le-a cerut tuturor celor responsabili de soarta acestui dosar sa faca dreptate, potrivit Hotnews. „Dreptatea nu este un moft, ci este, in acest caz, o urgența majora! Fac,…

- "Personalitate marcanta, care a exercitat inalte responsabilitați in statul roman – Președinte al Senatului, Ministru al Afacerilor Externe, Ministru al Apararii Naționale, Director al Serviciului de Informații Externe – senatorul Meleșcanu a promovat constant, in intreaga sa cariera, valorile social-liberale,…

- Radu Banciu a vorbit, in ediția de miercuri seara a emisiunii Lumea lui Banciu, despre numarul mare de sancțiuni date populației in perioada 24 martie - 19 aprilie. Ar fi vorba despre amenzi in valoare totala de 78 de milioane de euro. Banciu a susținut ca statul ar trebui sa spuna ce face cu acești…

- Masurile de distanțare sociala impuse de autoritați pentru stoparea raspandirii infecției cu Coronavirus sunt din ce in ce mai greu de suportat. Romanii au fost nevoiți sa-și schimbe rutina, sa o adapteze la noile regului, dar mulți dintre ei sunt indurerați ca nu-și pot alina durerea din suflet. Otilia…

- Sociologul Gelu Duminica a declarat, pentru Agerpres, ca prelungirea starii de urgenta nu reprezinta o surpriza si a estimat ca, in conditiile in care vor fi respectate masurile impuse, in special in perioada Sarbatorilor de Paste, restrictiile vor incepe sa fie eliminate la sfarsitul lunii mai. Articol…

- CARAS-SEVERIN – Durerilor semenilor noștri care pleaca din lumea aceasta rapuși de un nou virus ne copleșesc! Tot pamantul s-a oprit din ”distrugerea” agitației cotidiene care ne caracteriza nu demult, agitație pe care credeam ca nimeni nu o mai poate stopa. Este multa suferința, frica, descurajare……

- Mai multe proiecte PSD privind facilitati fiscale au trecut de Parlament. Național liberalii anunta atacarea acestora la CCR. In acest context, Marcel Ciolacu lanseaza un avertisment catre liberali: „Nu uitati pentru cine guvernati!”.Vezi și: Raed Arafat vorbește despre ȘANTAJ: 'Lumea nu a…

- Demult, in copilarie, credeam ca medicii – din moment ce pot sa vindece toate bolile – sunt nemuritori și am ramas foarte dezamagit cand am aflat ca nu sunt. Apoi, insa, cand am inceput sa pricep mai bine lumea, am ramas impresionat de judecata unei femei de la țara, trecuta prin viața și care ii povestea…