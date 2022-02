Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei este un bilet la pariuri care ar trebui sa conțina cele mai importante pronosticuri dintr-o zi și care sa ofere pariorului cele mai mari șanse de caștig decat orice alt pariu multiplu plasat in acea zi.

- Exista diferite strategii și scheme pentru a face profit la pariuri sportive. Unele merg, altele sunt pur și simplu aberații, in timp ce o groaza merg doar pe termen scurt. Printre cele mai populare strategii (dintre cele care funcționeaza, desigur) se numara cele care implica biletul zilei, dar și…

- Biletul zilei este unul dintre cele mai populare aspecte atunci cand vorbim de pariuri sportive. Biletul zilei este acel bilet pe care il plasezi in fiecare zi pentru a obține profit atunci cand tragi linie la sfarșitul lunii. Fiecare parior are strategia

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 5 decembrie sint: 05 decembrie — a 340-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 26 de zile. Sarbatori religioase…

- Papa Francisc a cerut, cu prilejul Zilei mondiale de lupta impotriva SIDA, tratamente medicale mai juste si mai eficiente pentru toti cei care au contractat virusul HIV, in cadrul Audientei generale de miercuri, relateaza EFE, potrivit Agerpres. In apelul sau, papa Francisc a mentionat multitudinea…

- „Daca nu ai credința, nu poți face aceasta lucrare. Doar nadajduind in mila lui Dumnezeu ii putem ajuta pe cei care ne solicita sprijinul. Eu nu fac nimic deosebit. Aici e lucrarea lui Dumnezeu ...

- Laacute;szloacute; Borbely a vorbit despre societate prin metafora cubului rubik.El a spus ca viata sociala este precum a cubului si fiecare parte trebuie sa fie la locul ei pentru a fi perfect. Asta e societatea in care traim.Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Horoscopul zilei de marți, 23 noiembrie 2021, aduce noi vești pentru fiecare nativ in parte. Descopera de pe www.a1.ro ce schimbari și surprize ți-au pregatit astrele, in funcție de zodia in care te-ai nascut.