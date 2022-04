5 metode eficiente prin care poți scăpa de igrasie 5 metode eficiente prin care poți scapa de igrasie. Igrasia nu este ceva prea placut. Pe langa aspectul nefavorabil, uneori, ea poate produce și mirosuri neplacute. In principiu, este bine ca igrasia sa fie evitata, prin aerisirea regulata a casei, cu ajutorul plantelor, sau cu repararea infiltrațiilor daca ele exista. 5 metode eficiente prin care poți scapa de igrasie Pe de alta parte, daca este deja prea tarziu, iar igrasia a aparut, sunt cateva metode prin care aceasta poate fi eliminata. Una dintre ele este metoda electro-osmotica, adica aceea de a combate igrasia cu ajutorul curentilor electrici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

