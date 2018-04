5 femei din zodiac care vor alege mereu pisica în locul bărbatului In astrologie, se pare ca dragostea pentru animale apare firesc, scrie divahair.ro. Totuși, se pare ca mai multe zodii prefera pisicile in detrimentul barbaților. Ești curioasa despre cine este vorba și de ce se intampla acest lucru? Afla mai jos! Iata care sunt femeile din zodiac care vor alege mereu pisica in locul barbatului! Taur Taurul se va inconjura intotdeauna cu cele mai bune lucruri: cei mai buni prieteni, cel mai confortabil pat, cele mai frumoase haine și cele mai cuminți... pisici. Taurul este un mare iubitor de animale, iar atunci cand alege sa aiba in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

