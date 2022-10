Stiri pe aceeasi tema

Contextul economic si social impun o masura de majorare a salariului minim, pentru ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim, a declarat, sambata, ministrul Muncii, Marius Budai, pentru Digi24.

La inceputul anului școlar, Arhiepiscopia Ramnicului a distribuit peste 2.500 de ghiozdane cu rechizite copiilor din eparhie.

Uniunea Europeana intentioneaza sa-si mareasca obiectivul privind combaterea incalzirii globale din Acordul de la Paris, referitor la schimbarile climatice, desi este putin probabil ca modificarea sa aiba loc la timp pentru summitul climatic al ONU din acest an, potrivit unui proiect de document…

In 30 septembrie, racla cu Braul Maicii Domnului de la Manastirea Kato Xenia din Grecia va fi dusa in Paris, la Biserica „Sfintii Trei Ierarhi" – La Courneuve, scrie basilica.ro.

Justitia newyorkeza a restituit miercuri Egiptului un lot de 16 opere de arta furate, dintre care cinci au fost confiscate in primavara acestui an de la prestigiosul Metropolitan Museum of Art (Met) in cadrul unei anchete pentru trafic international, care l-a vizat si pe un fost director al muzeului…

Bursele europene au inchis marti in scadere, iar euro a coborat fata de dolar la cel mai redus nivel din ultimele doua decenii, investitorii analizand cresterea preturilor petrolului si noi date economice din zona euro, relateaza CNBC.Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,5%, in pofida…

Martirii Brancoveni au fost pomeniti, marti, la Biserica "Sfantul Gheorghe - Nou" de la kilometrul 0 al Capitalei, care adaposteste moastele Sfantului Constantin Brancoveanu, ctitor al acestui lacas de cult.

Sunt copiii romani mai galagioși in public decat cei din alte țari? Mesajul pe Facebook al unui restaurant din București care atragea atenția parinților cu privire la comportamentul nepotrivit al unor copii in public a provocat o disputa aprinsa in internetul romanesc. Psihologul și consilierul in dezvoltare…