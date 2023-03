49 de noi pompieri au depus jurământul la ISU Dâmbovița A avut loc un ceremonial de depunere a juramantului militar la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovița Juramantul militar reprezinta o adeziune sacra, conștienta și responsabila, prin care militarul se angajeaza cu toata ființa și conștiința sa, chiar cu jertfa suprema, sa-și indeplineasca obligațiile și indatoririle fața de patrie. Acest moment [...] Articolul 49 de noi pompieri au depus juramantul la ISU Dambovița a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

