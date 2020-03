47 cazuri confirmate în România cu noul coronavirus 47 cazuri confirmate in Romania cu noul coronavirus Numarul de cazuri cu coronavirus a ajuns în România la 47. Ultimele doua persoane care s-au îmbolnavit sunt o femeie de 63 de ani care a intrat în contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit în Israel și care s-a intors în România la 29 februarie, și un barbat de 48 de ani cu domiciliul în București, asimptomatic, care a intrat în contact direct cu fiul pacientului care a fost internat la Spitalul Gerota. De la apariția virusului în România s-au vindecat 6… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

