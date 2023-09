Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat, miercuri, referitor la scheletul uman gasit marti, ca este vorba de un cadavru carbonizat, depistat in incinta unei societati comerciale. Potrivit IPJ, pe 19 septembrie, in jurul orei 14.20, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta…

- Poliția Locala Sfantu Gheorghe, impreuna cu Inspectoratul de Poliție Județean, monitorizeaza și dirijeaza traficul rutier in vecinatatea școlilor, unde siguranța trecerilor de pietoni și a elevilor care coboara din mașini sunt extrem de importante. „Poliția Locala dirijeaza traficul in fața Liceului…

- Inceput de an școlar 2023-2024: Jandarmii din Alba vor intensifica masurile de ordine publica in zona adiacenta școlilor Inceput de an școlar 2023-2024: Jandarmii din Alba vor intensifica masurile de ordine publica in zona adiacenta școlilor Pentru cresterea gradului de siguranta in zona institutiilor…

- Miercuri, 16 august a.c., in jurul orei 16.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe strada Floare de Colț din oraș. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au identificat conducatorul unui autoturism, o femeie de 33 de ani,…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures declanseaza activitatea de selectie a candidatilor pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție ”Științe penale in asigurarea ordinii și siguranței publice” in anul universitar…

- Vijelia care s-a abatut azi, in jurul pranzului, asupra judetului Bistrita-Nasaud a produs pagube in mai multe localitati, inclusiv in municipiul Bistrita si in orasul Beclean, iar la Sieu-Odorhei a fost blocata calea ferata, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. In…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a emis o alerta de cod roșu pentru miercuri, 5 iulie a.c., intervalul orar 14.40-15.40, pentru zonele Campulung Moldovenesc, Frumosu, Sadova. Fenomeme vizate sunt averse torențiale care vor acumula peste 40…50l/mp, frecvente descarcari ...