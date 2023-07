"Patru pacienți spitalizați cu antrax au refuzat tratamentul la spitalul de boli infecțioase [din regiune] și au parasit unitatea medicala fara autorizație. Un pacient continua sa primeasca tratament", a precizat Ministerului regional al Sanatații intr-un comunicat, citat de Newsweek . Agenția TASS a citat oficiali din domeniul sanatații publice care au declarat ca pacienții evadați sunt in stare satisfacatoare. In cazuri rare, a fost raportata transmiterea de la o persoana la alta a antraxului cutanat, in cazul in care secrețiile de la leziunile cutanate ar putea fi infecțioase, potrivit Centrelor…