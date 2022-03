Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașii Razvan Marin, Alexandru Mitrița, Deian Sorescu și Florin Tanase, plus un membru al staff-ului naționalei conduse de Edi Iordanescu, adica „secundul” Florin Constantinovici, au COVID-19. Verdictul vine in urma testarii PCR efectuate dupa meciul amical cu Grecia de aseara, pierdut cu 0-1, a…

- In urma testarii PCR, 4 jucatori ai echipei nationale au fost depistati pozitivi, impreuna cu un membru al staff-ului. In conditiile in care, la testarile PCR premergatoare intrarii in cantonament, toate rezultatele au fost negative, informeaza frf.ro. Astfel, Razvan Marin, Alexandru Mitrita, Deian…

- Patru jucatori din lotul primei reprezentative a Romaniei au fost depistați pozitiv la testarile COVID și au parasit cantonamentul naționalei. Claudiu Petrila (CFR Cluj) și Darius Olaru (FCSB) au fost convocați de urgența. FRf.ro a anunțat in aceasta dimineața, cu 3 zile inaintea meciului amical cu…

- Probleme pentru selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edy Iordanescu, inaintea amicalului cu Grecia. In contextul in care unii tricolori au simptomatologie de viroza respiratorie, dar cu rezultate negative la testarile Covid-19, și nu s-au putut pregati normal in ultimele zile, staff-ul tricolorilor…

- COVID-19 aduce schimbari de ultima ora in lotul echipei naționale a Romaniei pentru partidele amicale cu Grecia și Israel. Portarul Horațiu Moldovan, de la Rapid București, a fost convocat la lotul nationalei pregatite de Eduar Iordanescu, a anuntat, astazi, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau…

- Meciurile echipei nationale a Romaniei cu Finlanda si Muntenegru, din Liga Natiunilor, programate pe teren propriu, se vor disputa pe stadionul „Steaua“, a anuntat, astazi, FRF pe site-ul sau oficial. „Federatia Romana de Fotbal a comunicat catre UEFA locul de disputare pentru cele doua jocuri de pe…

- Acțiunea echipei naționale de futsal a Romaniei programata, in aceasta luna, in Suedia, a fost anulata. La testarea Covid-19 realizata cu ocazia intrarii in cantonament, au fost descoperite cinci cazuri pozitive, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Lotul Romaniei s-a reunit, joi, 20 ianuarie, la…

- Intr-o singura localitate din Romania, Valea Ierii (Cluj) se inregistreaza o rata de infectare cu COVID-19 cumulata la 14 zile ce depaseste 6 la mia de locuitori, respectiv 6,48, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Incidente mai mari se inregistreaza in localitatile: Silindia…