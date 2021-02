4 elevi și 4 persoane din rândul personalului angajat, infectați cu coronavirus la Brașov Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Brașov, Valentin Bucur, a anunțat ca, de la redeschidera școlilor in județul nostru și pana in acest moment au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 4 elevi și 4 persoane din randul personalului angajat. Cele opt persoane testate pozitiv au avut contacte la nivelul a cinci clase de elevi, care revin la invațamantul online pentru o perioada de 14 zile de la declararea infectarii. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post 4 elevi și 4 persoane… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a decis ca numarul de elevi in clasele de inceput de ciclu in invatamantul liceal cu frecventa – zi, se va reduce. Ministerul Educatiei, a anuntat, joi seara, intr-un comunicat de presa ca ministrul de resort, Sorin Cimpeanu, a semnat un ordin pentru reducerea numarului…

- Pana astazi, 18 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 695.153 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 625.449 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.509 cazuri noi…

- Urmare a solicitarii Ministerului Educației, Inspectoratul Școlar Județean Brașov a centralizat statistica personalului din invațamantul preuniversitar care iși exprima disponibilitatea privind vaccinarea anticovid-19 transmisa de conducerile unitaților școlare. In unitațile școlare preuniversitare,…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 130.259 teste, dintre care 855 teste in…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a anuntat, joi, in urma testarilor periodice, un nou caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul jucatorilor sai. "Ca urmare a testarii periodice, un jucator din lotul echipei Sepsi OSK a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. El nu prezinta niciun simptom…

- IPJ Sibiu anunța ca, in aceasta dimineața, s-a produs un accident rutier pe DN1, km.280, intre localitațile Avrig si Porumbacu de Jos. In accident sunt implicate doua autoturisme și evenimentul s-a soldat cu 5 victime. In acest moment traficul rutier este complet blocat. Iar polițiștii rutieri efectueaza…

- Incidența cumulata a cazurilor de coronavirus din județul Brașov, anunțata de Direcția de Sanatate Publica, este in scadere. La nivelul județului avem o rata de infectare, astazi, de 7.00, fața de 7.36 cat era ieri. Și incidența in municipiul Brașov a scazut de la 9.70 ieri, la 9.28 astazi. In orașul…

- In urma centralizarii datelor din toate spitalele si clinicile din judetul Constanta, de la inceputul pandemiei si pana in acest moment au fost confirmate 591 de cazuri de infectare in randul personalului: medici 140 , asistenti medicali 251 si personal auxiliar 200 . De asemenea, la nivelul judetului…