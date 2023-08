Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Județean de Politie Constanta a anuntat, miercuri, ca politistii din Costinesti au retinut, pentru 24 de ore, patru barbati, pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.„Persoanele in cauza urmeaza a fi duse si incarcerate in Centrul de Retinere si Arestare…

- Ultima zi din minivacanța de Sfanta Maria s-a lasat cu o bataie in toata regula pe plaja din Costinești, acolo unde doua grupuri de turiști s-au luat la cearta dupa care au inceput sa-și imparta pumni, conform Observator Constanța .Ceilalți turiști de pe plaja au chemat Poliția, insa cand forțele de…

- Un barbat de 69 de ani a fost gasit mort miercuri dimineața, 26 iulie, in recepția unei baze sportive din stațiunea Mamaia, iar cadavrul prezenta urme de violența. Poliția Constanța a anunțat joi de dimineața ca a reținut un suspect, banuit ca l-ar fi ucis pe administratorul bazei și apoi l-ar fi incendiat,…

- La data de 4 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 19 ani, pe numele caruia Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a emis mandat de arestare preventiva, pentru 30 de zile, persoana fiind data in urmarire. Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost condus…

- Noi detalii despre crima din Craiova comisa ziua in amiaza mare. Adolescentul de 17 ani acuzat ca a injunghiat doi tineri in Gradina Botanica din Craiova a fost retinut de politistii doljeni pentru 24 de ore. Fata de 14 ani a murit la scurt timp dupa agresiune. Tanarul de 20 de ani este in continuare…

- REȘIȚA – Ieri, 4 iunie, polițiști de la Poliția Municipiului Reșița au identificat și reținut pentru 24 de ore, un tanar de 19 ani, din Reșița, banuit ca in seara zilei de 3 iunie, in jurul orei 20.40, in timp ce se afla pe Aleea Roman din municipiu, ar fi tras cu un pistol cu bile din plastic asupra…