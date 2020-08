Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 iul - Sputnik. Doliu in lumea teatrului și filmului, dar și in intreaga țara. © Sputnik / Evghenii PANASENCOS-a stins din viața actorul Grigore Rusu Actorul Valeriu Cazacu a decedat in aceasta dimineața. Informația a fost facuta publica pe pagina de Facebook a Teatrului National…

- Simona Patruleasa a marturisit ca iubirea care i-o poarta sotul ei a ajutat-o sa depaseasca momentele difcile din viata ei. "Cel mai greu a fost cand ni s-a spus ca nu vom putea fi parinti niciodata si sa ne gandim sa adoptam. Acela a fost cel mai dificil moment, dar l-am traversat cu brio…

- Jador a vorbit despre scandalul de la malul marii in care a fost implicat alaturi de Mario Fresh. Cei doi au fost personajele principale ale unui scandal rasunator care s-a aplanat dupa numeroase speculații pe care Jador le-a explicat acum.

- Rareș Bogdan a fost multa vreme unul dintre cei mai apreciați jurnaliști din Romania, dar și un lider de opinie a carui vocea a cantarit mult in spațiul public. A parasit jurnalismul ca sa intre in politica, iar acum este deja unul dintre liderii Partidului Național Liberal.

- Sorana Darclee și Cosmin se iubesc de aproape doi ai și formeaza un cuplu solid. Daca pana acum, vedeta nu a dat detalii despre relația cu acesta, acum face dezvaluiri interesante despre legatura dintre ei. Artista a trecut printr-un divorț dureros. A fost inșelata de fostul soț cu o escorta și tratata…

- Acuzatiile formulate miercuri de procuratura statului american Minnesota impotriva a patru fosti politisti din Minneapolis prezinta detalii despre ultimele clipe din viata lui George Floyd, barbatul de culoare ucis in 25 mai si a carui moarte a fost urmata de proteste de strada violente in Statele…