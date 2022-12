350.000 de euro din banii ieşenilor pentru a pierde în faţa unor puştoaice plătite cu câteva sute de lei! Echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 a incheiat anul asa cum l-a inceput. In genunchi! Marti seara, formatia pregatita, pe hartie, de Daniel Bura si Macrina Tomuleac a cedat, surprinzator, in Sala Sporturilor din Bacau, cu 21-25 (12-13), in fata CSM Bacau, in turul preliminar al Cupei Romaniei. Gruparea ieseana, care a anuntat, prin conducatorii ei, ca are un buget de 350.000 de euro pentru acest sezon, urias pentru nivelul in care joaca, ultimul esalon intern, a fost eliminata din Cupa de o trupa care se bazeaza pe multe pustoaice de liceu, platite cu cateva sute de lei pe luna! De mentionat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

