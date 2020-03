Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda masurilor sporite de protecție impotriva COVID-19, o angajata dintr-o unitate militara s-a imbolnavit. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii ”ATITUDINI”, de catre ministrul Apararii, Alexandru Panzari.

- "Facem apel si la celelalte firme din mediul privat sa ajute in functie de posibilitatile financiare spitalul din Iasi, care va gestiona cazurile din toata Moldova! Uniti vom fi puternici si vom invinge!", scrie pe pagina de FB USLIP Iasi Pana in prezent, Spitalul de Infectioase a mai primit 25.000…

- # Cotimanis: „Ma ințeleg bine cu toata lumea, mai puțin cu managerul Poghirc” # Poghirc: „Nu cunosc daca dl. Cotimanis are sau nu aptitudini manageriale” In ediția de saptamana trecuta, Jurnalul de Argeș a facut vorbire la rubrica „Din culise” despre un conflict in derulare intre Nicolae Poghirc, managerul…

- Un militar MApN a fost gasit spanzurat, luni, intr-una dintre incaperile din cadrul unitații militare din Someșeni, Cluj. Militarul era, conform Ministerului Apararii, apt psihologic și avea calificativul „foarte bine” la testarile psihologice la care a fost supus in ultimii șapte ani, potrivit DIGI24.…

- “Caporalul Felician Codrut Suteu a fost gasit spanzurat intr-una dintre incaperile din cadrul cazarmii. S-a apelat serviciul 112 si la echipajul medical din cadrul unitatii, care au incercat manevre de resuscitare, dupa care s-a declarat decesul militarului. In ultimii sapte ani, acesta a primit calificativul…

- FOTO – Arhiv[ Un soldat de la o unitate militara din Someseni a fost gasit, luni, mort prin spanzurare in cazarma unitatii, scrie Agerpres. Surse judiciare au declarat, pentru sursa citat[, ca procurorii militari au deschis un dosar in cauza si ca deocamdata nu se cunosc imprejurarile in care s-a produs…

- Un militar și-a pus capat zilelor in aceasta dimineața, intr-o unitate militara din Cluj-Napoca. Inspectoratul de Politie Cluj anunta ca, la ora 10.00, a fost sesizat despre faptul ca acesta a...

- Incident șocant in aceasta dimineața la Cluj. Un militar de la o unitate din Cluj Napoca a fost gasit spanzurat. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!