31 din cele 40 de localități din Ilfov, sub restricții. Carantină de noapte în 3 localități Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a stabilit ca in localitațile ilfovene Bragadiru, Dobroești și Mogoșoaia sa institutie carantina de noapte, intre ore 20 și 05, pentru toate zilele saptamanii, relateaza Hotnews . Prin aceeași decizie adoptata duminica, alte cinci localitați din județ vor avea carantina de noapte, dar doar in weekend, in timp ce in alte 23 se va folosi certificatul verde Covid. Cu cea mai mare incidența din țara, de 5.38 cazuri la mia de locuitori, Ilfov are 31 din cele 40 de localitați pentru care s-au implementat o serie de masuri de limitarea a raspandirii virusului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

