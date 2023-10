Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, a declarat ca lumea a eșuat in eforturile de a crea o soluție cu doua state pentru israelieni și palestinieni. “Lumea a suferit o infrangere jenanta”, a spus Borrel, adaugand ca in 30 de ani nu s-a obținut niciun succes in ceea ce privește…

- Trei persoane au murit, iar una a fost grav ranita in Cadiz, Spania, lovite de un autobuz scapat de sub control care a intrat in trecatori. Autobuzul ”a lovit mai multe persoane care se aflau pe trotuar”, anunta pompierii pe X, potrivit euroweeklynews.com . Niciun pasager din autobuz nu a fost ranit,…

- Termenul anunțat anterior, 2030, pentru extinderea Uniunii Europene, este considerat doar un punct de referința, deoarece datorita Ucrainei acest proces va merge mai repede. Acest lucru a fost declarat de Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate Josep…

- Presedintele kosovar Vjosa Osmani-Sadriu si-a exprimat joi, 5 octombrie, speranta ca Spania se va alatura altor state europene si va adopta masuri impotriva Serbiei dupa incidentele armate de la frontiera cu Kosovo, de la sfarsitul lunii septembrie, transmite Reuters și Agerpres . Intr-un dialog cu…

- Presedintele kosovar Vjosa Osmani-Sadriu si-a exprimat joi speranta ca Spania se va alatura altor state europene si va adopta masuri impotriva Serbiei dupa incidentele armate de la frontiera cu Kosovo, de la sfarsitul lui septembrie, transmite Reuters.Intr-un dialog cu presa la summitul de la Granada…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Primarul Madridului i-a sfatuit duminica pe toti locuitorii sa ramina acasa, in timp ce capitala se pregateste pentru ploi torentiale si furtuni care afecteaza regiuni ale Spaniei. Agentia nationala spaniola de meteorologie a emis o alerta rosie maxima, ceea ce inseamna un posibil pericol extrem in…