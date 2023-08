31 de soiuri de afine au fost jurizate de consumatori Laboratorul de Pomicultura Integrata al Facultații de Horticultura din cadrul Universitații de Științe Agronomice si Medicina Veterinara București a organizat o degustare de afine pentru public. Oameni din cele mai diverse categorii profesionale au fost invitați sa deguste și sa noteze 31 de sortimente de afine. Afinele sunt fructe care conțin foarte mulți antocieni și antioxidanți benefici pentru sanatatea organismului, iar piața din Romania e foarte diversificata. 9 soiuri de afine romanești și 22 de soiuri straine, dar cultivate la noi, au fost supuse notarilor unui juriu eterogen, format din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

