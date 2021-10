Stiri pe aceeasi tema

- Amatorii de drumeții mai pot profita de timpul frumos pentru a se aventura pe munții din județul nostru, care-ți garanteaza priveliști ce-ți taie rasuflarea. Problema este ca daca te aventurezi pe unele trasee montane, mergi kilometri buni pe urmele TAF-urilor care au distrus efectiv drumurile forestiere,…

- Amatorii de drumeții mai pot profita de timpul frumos pentru a se aventura pe munții din județul nostru, care-ți garanteaza priveliști ce-ți taie rasuflarea. Problema este ca daca te aventurezi pe unele trasee montane, mergi kilometri buni pe urmele TAF-urilor care au distrus efectiv drumurile forestiere,…

- Primaria Soveja va demara un amplu proiect de reabilitare a cursului Dragomirei, va executa lucrari la infrastructura de circulație și va capta un izvor pentru alimentarea cu apa a comunei. Anunțul a fost facut de primarul Ionuț Filimon, dupa o intalnire pe care a avut-o cu proiectanți și constructori…

- „Am fost anuntati prin SNUAU 112, despre o persoana de 11 ani, cazuta in raul Timis, in dreptul localitatii Cheveresu Mare (Tabara de copii). Victima a fost gasita si scoasa din apa in jurul orei 18.25 in stop cardiorespirator. Baiatul a fost preluat de echipajul SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare.…

- Inca un accident banal dar cu urmari foarte grave, petrecut duminica, 1 august, pe unul dintre cele mai usoare trasee Post-ul Accident banal cu urmari grave pe unul dintre cele mai simple trasee montane din Bucegi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ALEGE VIAȚA: In acest sfarșit de saptamana, polițiștii rutieri din județul Alba au constatat 4 infracțiuni rutiere și 384 de abateri de natura contravenționala ALEGE VIAȚA: In acest sfarșit de saptamana, polițiștii rutieri din județul Alba au constatat 4 infracțiuni rutiere și 384 de abateri de natura…

- Turneul Stradivarius revine anul acesta la Targu Jiu. Clubul Rotary impreuna cu Asociația pentru Democrație Educație Respect organizeaza in 11 august, de la ora 19:30, in Parcul „Coloanei fara Șfarșit” din Targu Jiu-Turneul Stradivarius 2021-Oda Bucuriei. Turneul Stradivarius 2021 iși propune sa mearga…

- Incepand ???????? ????????????????̆????????, ???? ????????????????????, ???????????? ????????, ???????? ????????????????????????????̆, ???????????? ???????????????????????????? ???????? ???? ????????, ????????????????????????????????̦???????????????? ????????????????????t???????????????? ????̂???? ????????.????????.????????????????…