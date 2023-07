Stiri pe aceeasi tema

- 3 Sud Est și Andia colaboreaza in premiera și lanseaza in aceasta vara o piesa sensibila, cu un mesaj puternic: „Inseparabili”. Nu este un secret ca vocile lor te vor cuceri inca de la primele acorduri, iar ingredientul principal pentru acest single care se anunța a fi hit sunt sentimentele transmise…

- 3 Sud Est și Andia colaboreaza in premiera și lanseaza in aceasta vara o piesa sensibila, cu un mesaj puternic: „Inseparabili”. Nu este un secret ca vocile lor te vor cuceri inca de la primele acorduri, iar ingredientul principal pentru acest single care se anunța a fi hit sunt sentimentele transmise…

- Surprizele se țin lanț la Sprint Music și cea mai hot colaborare vine de la fermecatoarea Codruța Filip care impreuna cu What’s UP au lansat o piesa ce se vrea hitul verii. Aceasta se numește ”Ce nu fac eu pentru tine” și are parte de un videoclip la fel de vesel precum piesa, cu un invitat mega special…

- O noua colaborare muzicala este gata sa fie vazuta de iubitorii muzicii bune, caci Malina și Amuly ne bucura cu piesa ”Adio”, prima lor colaborare speciala. Sprint Music iți prezinta nu numai o melodie de dragoste dar și un videoclip interesant, cu un scenariu de film, filmat peste hotare. Piesa “Adio”,…

- “Șoapte de iubire”, cea mai recenta creație a Madalinei Lungu instrumentata de Jam Station Studio, aduce o umbra de romantism, evidențiata de un videoclip deosebit creat de Razvan Moroșanu. Cadrele sunt romantice, iar esența melodiei este pusa in evidența de aparițiile insolite ale Madalinei in decorul…

- Deniz Cem lanseaza “Ask Kalbime”, in colaborare cu Sprint Music, o super piesa de dragoste inspirata din trecutul sau și din relațiile pe care le-a avut. Artistul de origine turca este foarte iubit in Turcia și are piese de succes care ajung imediat in topurile de specialitate. “Ask Kalbime” inseamna…

- Ziua Tineretului din Vaslui a costat 163.000 de lei, iar pentru trupa 3 Sud Est s-a platit cel mai mult. Cheltuielile acestui spectacol au fost imparțite intre Primaria Municipiului Vaslui și Consiliul Județean, noteaza vremeanoua.ro.De onorariile trupelor Andia, Clas’sick, Unisor, Marks, MC Sorin Popliuc…

- Cand e vara și simți ca nu mai poți dansa, acest cantec te va face sa te miști. Un beat heavy, un ritm agitant și nervul specific wrs, care poate fi simțit in vocea sa, sunt semnele unui hit perfect de vara. Fie ca aceasta piesa sa va adune cu toți prietenii deveniți familie, pentru a simți vibrațiile…