Stiri pe aceeasi tema

- Exista foarte multe domenii de lucru periculoase, in care siguranta angajatilor poate “atarna de un fir de ata” in anumite momente. Trebuie sa existe oameni si pentru astfel de industrii, de altfel foarte importante pentru societate. Daca si tu te afli in categoria celor care au un loc de munca periculos,…

- Avand in vedere valorile crescute de trafic, motocicleta este din ce in ce mai apreciata, iar faptul ca o motocicleta poate evita majoritatea blocajelor de trafic este, de asemenea, un bonus. Este usor de inteles atractia de a merge pe motocicleta, deoarece ofera un sentiment de libertate care nu se…

- (P) Daca in urma cu 20 de ani prezentul pe care il traiești parea desprins din filmele SF, astazi exista numeroase gadgeturi care iți imbunatațesc calitatea vieții extrem de mult, mai ales daca știi exact la ce folosesc și cum sa te bucuri de ele la capacitate maxima.

- Obținerea permisului de conducere reprezinta un eveniment important in viața oricui, iar pentru tinerii care tocmai au implinit 18 ani importanța acestui moment este cu atat mai mare cu cat marcheaza trecerea catre viața de adult. In vremurile moderne in care traim, carnetul de șofer nu mai este…

- In urma discuțiilor avute cu autoritațile bulgare, respectiv, informarile primite de la consulul Romaniei in Bulgaria, din cei patru pasageri decedați, trei sunt de naționalitate romana, iar unul de cetațenie turca, anunța DSU,arata Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Accesoriile reprezinta un element important atunci cand vine vorba despre imaginea unei femei. Cu siguranta si tu petreci o buna parte din timp gandindu-te ce bijuterii sa alegi pentru tinutele pe care le porti, astfel incat sa se completeze perfect si sa alcatuiasca un look impecabil. Femeile adora…

- Nu trebuie sa aștepți concediul ca sa incepi acel stil de viața sanatos pe care ți-l dorești. Acum gasești tot ce ai nevoie pentru activitați in sala sau in aer liber in noul magazin Sportano.ro. Sportul iți menține sanatatea și iți aduce o mulțime de beneficii: de la un corp atractiv pana la timp petrecut…

- Un autoturism s-a rasturnat in aceasta seara la ieșire din municipiul Suceava spre localitatea Adancata, informeaza ISU Suceava. In eveniment a fost implicata doar șoferița autoturismului in varsta de 51 de ani, care in urma monitorizarii de catre echipajul de prim ajutor, nu a necesitat transportul…