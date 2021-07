Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul, organizat de Primaria și Consiliul Local al municipiului, se afla la ediția a 27-a, astfel ca, dupa un an de pauza, Cetatea Sighișoarei revine la viața in stil medieval, in perioada 30 iulie – 1 august. Festivitatea de deschidere are loc vineri, la ora 18.00, iar timp de trei zile sighișorenii…

- Marți, 13 iulie, contabilii romani vor marca ce-a de a 17-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Roman, care se va suprapune anul acesta cu aniversarea centenarului inființarii Corpului Contabililor, in urma unui decret regal semnat de Regele Ferdinand. Acest moment va fi serbat printr-o adunare…

- 183 de elevi șefi de promoție din județul Maramureș au fost premiați vineri, 2 iulie, de Consiliul Județean Maramureș. Fiecare elev a primit cate 545 lei, in total fiind alocați 100.000 lei pentru premierea acestora. ”Astazi, 2 iulie, pe platoul din fața Consiliului Județean Maramureș a avut loc festivitatea…

- Alexandru Gyorgy, viceprimar-ul Partidului National Liberal al Municipiului Targu Mureș, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca: Consiliul Local al municipiului Targu Mureș prin Direcția de Asistența Sociala aduce in atenția persoanelor sau familiilor din municipiu care adopta copii, faptul ca pot beneficia…

- El susține ca hotarase cu conducerea PNL inca de la inceputul mandatului sa ramana in forul local doar cateva luni, pana cand colegii sai de partid vor capata mai multa experiența. George Scripcaru a fost primar al Brașovului in perioada 2004-2020. Fostul edil a declarat ca va ramane un simplu membru…

- Municipalitatea reghineana a marcat joi, 10 iunie, Ziua Eroilor, la Troița Eroilor din Parcul Central al municipiului. Momentul de cinstire al eroilor neamului romanesc a fost marcat prin depuneri de coroane din partea instituțiilor reghinene, respectiv Primaria și Consiliul Local, Poliția și Poliția…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 27 mai, intr-o ședința ordinara de lucru, instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus", acordate sefilor de promotie din unitatile de invatamant de stat cu ciclu liceal din Targu Mures si a Premiilor anuale „Excelenta in Invatamant", acordate elevilor…

- Consilierii locali din Targu Mureș au decis in ședința ordinara de joi, 27.05.2021, aprobarea Proiectului inițiat de catre Primarul Soos Zoltan intitulat "Adopta un Spațiu Verde!". In cadrul acestui Proiect, Municipalitatea susține implicarea agenților economici, a instituțiilor interesate sau a ONG-urilor…