- Record de morți in accidente rutiere, in ultimul weekend. 24 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere doar in acest week-end, in tara noastra, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Cea mai neagra zi a fost ieri, cand 10 persoane au murit pe sosele, in accidente petrecute…

- Un record negativ s-a inregistrat in acest weekend. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total,…

- IGSU transmite ca in week-end-ul care tocmai a trecut 24 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere. Conform datelor IGSU, peste 3.500 de persoane au fost asistate medical de echipajele SMURD Echipajele IGSU au avut, in weekend, 4.347 de interventii in situatii de urgenta, actionand pentru…

- Doua accidente rutiere teribile s-au produs, duminica dimineața, in județele Bacau și Bihor. In total 19 persoane au fost implicate in... The post Duminica neagra pe șosele: Doua accidente mortale cu 19 victime, unul produs in vestul țarii. Noua oameni au murit, intre care 3 copii appeared first on…

- Doua accidente rutiere teribile s-au produs, duminica dimineața, in județele Bacau și Bihor. In total 19 persoane au fost implicate in accidente, dintre care 3 copii și 6 adulți și-au pierdut viața. Grav Accident in Bacau: 12 victime, 7 morți Primul accident rutier s-a produs in jurul orei 8.45, in…

- In aceasta dimineața o noua drama pe drumurile naționale din Romania! La primele ore ala zilei pe DN2 Bacau – Adjud, s-a declanșat planul rosu de interventie, dupa ce doua mașini au fost implicate intr-un accident. Bilanțul este unul tragic, iar autoritațile intervin cu mai multe echipe de descarcerare.…

- Patru persoane și-au pierdut viața vineri, intr-un accident rutier petrecut pe Calea Șurii Mici la Sibiu. Aceștia se aflau intr-un autoturism Dacia Duster care a intrat in coliziune cu un TIR. Accidentul s-a petrecut la intersecție cu DN7H. Cele patru persoane prezentau leziuni incompatibile cu viața,…