Asociația Bun-Simț și Atitudine civica, in parteneriat cu Salvamont Poiana Brașov, cu sprijinul Decathlon Romania, prin programul de responsabilitate sociala vor incepe un program de reabilitare a traseelor turistice din zona Brașovului. Proiectul „Trasee de Bun-Simt Turistic in jurul Brașovului” este realizat in parteneriat cu Serviciul Local Agrement și Parking Salvamont Brasov și presupune reabilitarea principalelor trasee turistice montane de pe Masivul Tampa și Postavarul, iar lucrarile vor incepe in aproximativ doua saptamani. Proiectul vizeaza doua componente: Refacerea și reabilitarea…