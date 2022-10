Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astazi, in deschiderea ediției de anul acesta a Targului Marului de la Falticeni, ca astfel de targuri ar trebui permanentizate in mai multe localitați pentru a veni astfel in sprijinul producatorilor de fructe din aceasta zona…

- Foresta Suceava se pregatește pentru al doilea sau derby cu una din colegele de serie din județ, este vorba despre Bucovina Radauți. Meciul va avea loc sambata 21 octombrie de la ora 15.00 pe stadionul ”Areni”. In primul derby sucevean Foresta Suceava a remizat la Falticeni, pentru ca apoi Șomuz sa…

- Conducerea filialei Suceava a CNS Cartel Alfa i-a transmis prefectului județului, Alexandru Moldovan, manifestul „Stop saraciei populației!”. Președintele Cartel Alfa Suceava, Traian Padureț, a precizat ca prin acest manifest se solicita creșteri de salarii și pensii, protejarea de inflație a veniturilor,…

- Daca pantofii largi ar fi la fel de ușor de gasit ca și picioarele late ar fi in fața și in centru in culoarul de pantofi de dama, iar noi nu ar trebui sa vanam, sa sapam sau sa cerem vanzatorului sa verifice in depozit pentru marimea noastra. In plus, mulți pantofi de dama cu […] The post Cum sa va…

- Președintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, va participa luni, 5 septembrie, ora 10:00, la festivitațile de deschidere a noului an școlar, la Centrul Școlar de Educație Incluziva ”Sf. Andrei” din Gura Humorului. Aceasta instituție de invațamant se afla in subordinea Consiliului Județean.…

- Un numar de 34 de localitați sucevene au avut parte de o noapte agitata din punct de vedere atmosferic fiind suspus unei avertizari cod portocaliu de fenomene periculoase. Au fost averse torențiale ce au acumulat peste 35 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie și grindina.…

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru prima creșa din Romania care va fi construita printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Catalin Coman Coman a spus ca investiția va fi realizata cu fonduri europene, iar inceperea…

- Joi, 18 august, ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, va fi la Suceava și la Falticeni. Dimineața, la ora 08.30, el va semna, la sediul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, contractul pentru un proiect in valoare de 25 de milioane de euro, vizind consolidarea ansamblului arhiepiscopal Sfintul Ioan cel…