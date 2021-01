In 2020, a existat o crestere a numarului total de firme inregistrate cu 9.879 fata de inceputul anului 2019. In 2020, au fost inregistrate 9.176 de companii si 29.810 de intreprinderi mici, ceea ce reprezinta o crestere cu 19 companii fata de anul ​​2019. In 2020, erau cu aproximativ 25% mai putine intreprinderi mici decat in ​​2019, potrivit site-ului Uniunii Patronatelor din Serbia. Majoritatea companiilor fondate in 2020 sunt angajate in comertul cu ridicata nespecializat, dezvoltarea de software, constructia de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, activitati de consultanta privind afacerile,…