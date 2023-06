Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 31 mai a.c., curtea principala a Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a fost gazda celei de a treia ediții a Targului de Joburi INSERT UAB, organizat de Centrul de Informare, Consiliere și Orientare in Cariera (CICOC-UAB) in parteneriat cu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de…

- The Voices of Business Awards, ediția a II-a, revine in 18 mai la Alba Iulia (P) Echipa revistei Transilvania Business organizeaza a doua ediție a Galei The Voices of Business Awards la Alba. Evenimentul va avea loc in 18 mai, la Allegria Events din Alba Iulia, incepand cu ora 18.00. Partenerii ai galei…

- FOTO ȘTIREA TA: O noua ”victima” a lucrarilor din Alba Iulia. Un autoturism a ramas suspendat pe strada-șantier de la Alba Mall Un nou incident s-a produs miercuri pe Strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, intr-una dintre zonele in care se deruleaza lucrari la carosabil. Un autoturism Dacia a ramas…

- Prima zi de Zilelor Orașului – Ediția 2023 au inceput in ziua de vineri, 21 aprilie 2023. Cu ezitare din punctul de vedere al publicului prezent din cauza vremii care s-a racit brusc dupa amiaza, dupa o zi cu soare calduț.

- 30 august – 2 septembrie: Gala Tanarului Actor HOP, la Alba Iulia. Detalii despre preselecții și componența juriului UNITER, Consiliul Județean Alba și Teatrul de Papuși „Prichindel” se pregatesc de o noua ediție, mai precis de cea de-a 26-a, a Galei Tanarului Actor HOP la Alba Iulia. Ediția cu numarul…

- Doi tineri din județul ALBA, reținuți de polițiști dupa ce ar fi talharit o femeie pe strada Doi tineri din județul ALBA, reținuți de polițiști dupa ce ar fi talharit o femeie pe strada Un tanar din comuna Ighiu va fi cercetat, in stare de arest preventiv, pentru talharie. Impreuna cu un al tanar, din…

- In perioada 20 – 24 martie, Inspectoratul de Poliție Judetean Alba organizeaza activitați dedicate sarbatoririi Zilei Poliției Romane. Promovarea profesiei de polițist, expunerea de mijloace de intervenție, competiții sportive dar și o acțiune de donare de sange, sunt cuprinse, anul acesta, in calendarul…