- Marea Britanie a inregistrat in cursul diminetii de joi minus 22,9 de grade Celsius in mai multe zone din Scotia, cea mai scazuta temperatura din ultimii 25 de ani, a informat Serviciului National de Meteorologie (Met Office) citat de EFE, potrivit AGERPRES. Potrivit Met Office este vorba…

- Marea Britanie a inregistrat in cursul diminetii de joi minus 22,9 de grade Celsius in mai multe zone din Scotia, cea mai scazuta temperatura din ultimii 25 de ani, a informat Serviciului National de Meteorologie (Met Office) citat de EFE. Potrivit Met Office este vorba de cea mai geroasa noapte inregistrata…

- Vremea va fi inchisa la Bucuresti, iar incepand din seara zilei de marti si pana in dupa-amiaza zilei de miercuri se vor semnala, temporar, precipitatii la inceput sub forma de lapovita, apoi va ninge si se va depune strat de zapada neuniform, in general, de 8 - 12 centimetri. Potrivit prognozei…

- (-30,9) grade Celsius a fost temperatura minima inregistrata pana in prezent (adica, de cand se fac masuratori meteorologice), in judetul Satu Mare. Aceasta minima a fost consemnata in ianuarie 1929, in orașul Carei. Va reamintim ca minima de astazi, 17 ianuarie, la nivel de țara a fost de (- 22,9)…

- Meteorologii prognozeaza o vreme inchisa pentru Capitala in urmatoarele patru zile, cu precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, vant moderat si temperaturi maxime de pana la 4 grade Celsius. Potrivit prognozei publicate, sambata, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in perioada 9 ianuarie,…

- Spania a inregistrat joi cea mai scazuta temperatura din istoria masuratorilor nationale. Termometrele au inregistrat minus 35,8 grade Celsius in muntii Pirinei, la altitudinea de 1.874 de metri, in nord - vestul tarii.

- Luna decembrie din acest an a fost cea mai calduroasa din 1961 incoace in Romania, cu o diferenta in medie de 3,5 grade Celsius fata de normalul pentru aceasta perioada, a declarat, pentru AGERPRES, Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie, anunța AGERPRES.…

- Meteorologii anunta vreme calda in urmatoarele zile. La munte sunt asteptate precipitatii mixte, in timp ce in zonele joase vor predomina ploile. In prima zi de Craciun sunt asteptate maxime de 15 grade Celsius. In prima zi de Craciun, vineri, 25 decembrie, vremea se va mentine deosebit de calda in…