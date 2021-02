Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 februarie, 866 de suceveni au fost vaccinați impotriva noului coronavirus. 230 dintre ei au primit prima doza de vaccin Moderna, iar 636 doza a II-a de vaccin Pfizer BioNtech. Direcția de Sanatate Publica a transmis ca 254 de doze de vaccin au fost administrate la Spitalul Județean, 178 la Spitalul…

- Bianca Dragușanu a ajuns miercuri seara la secția 7 de poliție din Colentina, zona in care locuiește. Insoțita de avocatul ei, Bianca Dragușanu a venit sa reclame ca a primit trei telefoane de amenințare din partea unor barbați necunoscuți. Ultimul dintre aceștia a amenințat-o pe blonda ca va patrunde…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a distribuit 1.450 de doze de vaccin anti-COVID, care au venit de la Centrul Regional de Depozitare –Spitalul Militar Iași pentru faza I de imunizare. Conform Instituței Prefectului, 650 de doze au ajuns la Spitalul Județean. Spitalul din Radauți și Spitalul Municipal…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut de la 1,84 la 1,92 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența cumulata este de 2,96, la Radauți de 2,07, la Cimpulung Moldovenesc de 1,76, iar la Falticeni de 1,47. In „zona roșie” COVID sint comunele Panaci, unde rata este de 4,47,…

- Prefectura Suceava a anunțat ca la mai multe spitale din județ a fost suplimentat numarul de containere pentru triajul epidemiologic al pacienților Covid. In cursul zilei de astazi au fost distribuite 4 construcții ușoare din elemente modulate, 4 radiatoare electrice, precum și elemente de cazarmament…

- In municipiul Suceava, aflat in zona galbena, rata de infectare cu noul coronavirus a scazut de 2,70 la 2,54. Dintre municipiile din județ, in zona roșie, cu incidențe cumulate de peste 3 sunt Radauți, cu 3,49 și Vatra Dornei, cu 3,38. La Falticeni, rata e de 1,98, iar la Campulung, de 1,96. In zona…

- In județul Suceava sunt doua municipii, doua orașe și cinci comune in zona roșie, fiindca rata de infectare cu noul coronavirus este de peste 3. In zona roșie sunt municipiul Radauți, cu o incidența cumulata de 3,41 și municipiul Vatra Dornei, cu 3,20, orașele Solca și Gura Humorului, cu 4,87 și, respectiv,…

- La nivelul județului Suceava, in conformitate cu prevederile Legii nr.208/2015 cu modificarile și completarile ulterioare, s-au dispus toate masurile pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06 decembrie 2020, informeaza Prefectura Suceava. La aceste alegeri,…