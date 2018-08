Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de persoane au murit si alte cateva zeci sunt date disparute in Japonia dupa trei zile consecutive cu ploi abundente iar prim-ministrul Shinzo Abe a avertizat ca autoritatile se confrunta cu „o cursa contra timp”, scrie The Guardian.

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.

- Sute de mii de persoane de pe o suprafata extinsa din vestul si centrul Japoniei au fost evacuate vineri, dupa ce ploile torentiale au provocat inundatii si alunecari de teren in urma carora si-au pierdut viata cel putin patru oameni, informeaza Reuters. Agentia meteorologica japoneza…

- Ploile abundente care au cazut in cursul zilei de miercuri si in timpul noptii au afectat 60 de localitati din 14 judete, sute de curti si zeci de case, dar si subsoluri, precum si patru obiective...

- Regiunea centrala a Cubei a fost izolata din cauza ploilor abundente cazute in ultimele zile, care au provocat inundatii si cresteri ale debitului raurilor in provinciile Villa Clara, Sancti Spiritus si Cienfuegos, de unde au fost evacuate peste 15.

- Un virus misterios care afecteaza creierul uman a ucis mai multe persoane in India, iar autoritațile incearca sa detecteze originea acestuia pentru a opri extinderea. Virusul numit Nipah este transportat de animale, dar acestea nu prezinta nici un semn al bolii, scrie Reuters. India a inceput o noua…

- Mii de locuitori din statul american Florida si-au evacuat locuintele duminica de teama furtunii subtropicale Alberto care se indreapta spre nord prin Golful Mexic si ar putea aduce inundatii periculoase in statele de pe coasta sudica, potrivit prognozelor, informeaza Reuters. La ora 8.00 pm ora locala…

- "Cinci persoane si-au pierdut viata din cauza virusului Nipah" si "94 de persoane care au intrat in contact cu cei decedati au fost plasate in carantina ca masura de precautie", a declarat K. J. Reena, un responsabil cu supravegherea sanitara in Kerala, o regiune situata in extremitatea sudica a…