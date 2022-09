Stiri pe aceeasi tema

- China a trimis in izolare, marți, aproape patru milioane de persoane in provincia din jurul Beijingului, in timp ce autoritațile incearca sa impiedice escaladarea epidemiei de Covid-19. Locuitorii din orașele Chengde și Xinle, din provincia Hebei, trebuie sa ramana in casele lor pana la sfarșitul saptamanii…

- Statele Unite au adaugat sapte institute de cercetare din China, in mare parte legate de industria aerospatiala, pe lista sa de control al exporturilor, invocand preocupari de securitate nationala si de politica externa, potrivit unei notificari a Departamentului de Comert al SUA publicata marti…

- 7.500 de noi cazuri COVID și 42 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Peste 2.000 de turisti au ramas blocati intr-o statiune din sudul Chinei, dupa ce autoritatile au impus un lockdown pentru a stopa criza de coronavirus, in conditiile in care numarul infectarilor este in cresere. Politica stricta zero-COVID-19 a tarii continua sa afecteze afacerile.

- Orasul Xi'an din nordul Chinei, supranumit si Orasul armatei de teracota, in care locuiesc 13 milioane de oameni, va intra miercuri din nou in lockdown, dupa ce autoritatile locale au depistat 18 cazuri de coronavirus, transmite AFP.

- Ilioara Radu Marili a creat un fenomen national si international. Trupa care ii poarta numele este nelipsita de la evenimentele pentru copii si organizeaza si propriile spectacole, unde imbina muzica, dansul si teatrul. Melodiile create de Ilioara sunt fredonate de milioane de copii din toate colturile…

- Districtul Minhang, in care locuiesc 2,7 milioane de oameni, va fi inchis sambata pentru testarea in masa impotriva COVID, au anunțat joi autoritațile locale, citate de The Guardian . Masura vine la o saptamana de la relaxarea restricțiilor, starnind temeri ca lockdown-ul temporar va fi prelungit daca…

- Autoritatile din Beijing au anuntat duminica relaxarea mai multor restrictii anti-COVID-19, dupa o luna de temeri legate de o posibila plasare in lockdown a celor 22 de milioane de locuitori din capitala Chinei, informeaza AFP. Metropola chineza s-a confruntat la sfarsitul lunii aprilie cu o puternica…