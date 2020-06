Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Petea – judetul Satu Mare au descoperit și indisponibilizat un autoturism cautat de autoritațile belgiene. Iulia Stan, purtator de cyvant ITPF Sighetu Marmației: ”In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la „frontiera verde” aproximativ 40.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 458.900 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile din Germania pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Iulia stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmației: ”In cursul serii…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat trei cetateni algerieni, solicitanti de azil in tara noastra, care intentionau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Franta si Germania.Ieri, 08 aprilie…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat trei cetațeni algerieni, solicitanți de azil in țara noastra, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Franța și Germania. Iulia Stan, purtator…

- Ieri, 31 martie la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației s-a declanșat o acțiune in cooperare cu autoritațile de frontiera ucrainene, pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 23.40, polițiștii de frontiera…