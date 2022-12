Stiri pe aceeasi tema

- Moment trist in atletismul romanesc, dupa ce unul dintre tehnicienii de top, profesorul Petre Lengyel Ionescu, a incetat din viata, la varsta de 66 de ani. Nascut in data de 9 iulie 1956, la Brasov, Petre Lengyel Ionescu a fost un profesionist desavarșit, un om care și-a dedicat viața sportului de performanța.…

- Relația Prințesei Margaret cu Peter Townsend, in viața reala. De unde s-a inspirat The Crown! Pentru mulți, Prințesa Margaret ramane in istorie drept „oaia neagra” a Familiei Regale din Marea Britanie. Insa aceasta reputație nu o deranja catuși de puțin. Intotdeauna spunea ca bucuria ei este sa nu se…

- Accident mortal. Un barbat și-a dat ultima suflare, joi, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. El a intrat cu autoturismul intr-un stalp de pe marginea drumului. Leziunile suferite de acesta au fost incompatibile cu viața. La locul accidentului au intervenit pompierii, echipaje de prim ajutor și polițiștii…

- O femeie a supraviețuit in mod excepțional la 12 tumori, dintre care cel puțin cinci au fost maligne. Acum are 36 de ani. Viața sa excepționala face obiectul unui studiu publicat in revista „Science Advances”.

- Atunci cand spui Pitești, spui Nicolae Dobrin. Fara Nicolae Dobrin, fotbalul romanesc ar fi fost cu siguranța mult mai sarac. El a fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al Romaniei, in anii 1966, 1967 și 1971. Nascut la 26 august 1947, „Gascanul” a debutat in lumea fotbalului la 14 ani și 10 luni…

- Doliu in lumea teatrului romanesc. Un mare actor a incetat din viața la varsta de 68 de ani. Anunțul trist a fost facut de Casa de Producție TVR. Doru Ana, caci despre el este vorba, a jucat in mai multe seriale și filme romanești de succes. Regretatul om de televiziune a absolvit Institutul de Arta…

- Invitat in episodul cu numarul 8 al podcastului „Profu' de Sport”, fostul mare internațional Ilie Dumitrescu (53 de ani) a dezvaluit cum a ajuns expert in arta și colecționar de tablouri. GSP a lansat in luna iulie o noua producție video: podcastul „Profu' de sport”, o serie de dialoguri relaxate și…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de cinci ani. Dupa doua casnicii eșuate, vedeta pare ca și-a gasit liniștea in brațele actualului partener de viața. Ce sacrificii a facut Adrian Brancoveanu pentru relația cu Andreea Marin.